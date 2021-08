Guinea: Oms, confermato primo caso di malattia da virus di Marburg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie della Guinea hanno confermato oggi un caso di malattia da virus di Marburg nella prefettura meridionale di Gueckedou. Lo rende noto l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), secondo cui è la prima volta che Marburg, una malattia altamente infettiva che causa la febbre emorragica, è stata identificata nel paese e nell'Africa occidentale. Marburg, che appartiene alla stessa famiglia del virus che causa l'Ebola, è stato rilevato meno di due mesi dopo che la Guinea ha dichiarato la fine di un'epidemia di Ebola scoppiata all'inizio di quest'anno. I campioni prelevati da un paziente ora deceduto e testati da un laboratorio a Gueckedou e dal laboratorio nazionale per la febbre emorragica della Guinea sono risultati positivi al virus di Marburg. Ulteriori analisi dell'Institut Pasteur in Senegal hanno confermato il risultato. Marburg viene trasmesso agli esseri umani dai pipistrelli e si diffonde attraverso il contatto diretto con fluidi corporei di persone, superfici e materiali infetti. La malattia inizia improvvisamente, con febbre alta, forte mal di testa e malessere. Molti pazienti sviluppano gravi segni emorragici entro sette giorni. I tassi di mortalità variano dal 24 all'88 per cento, a seconda del ceppo virale e della gestione del caso. In Africa, precedenti focolai sono stati segnalati in Angola, Repubblica Democratica del Congo, Kenya, Sudafrica e Uganda.(Nys)