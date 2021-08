Regno Unito: "no vax" sbagliano e assaltano sede dismessa della "Bbc" a Londra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molti dei manifestanti fuori dall'edificio hanno preso d’assalto l’edificio nell’apparente convinzione che questo fosse ancora una delle principali sedi della “Bbc”. Gli avventori anti vaccini, probabilmente, sono stati tratti in inganno dai manifesti pubblicitari – che ritraggono promozioni del notiziario dell’emittente Tv e delle sue attività in streaming – affissi al di fuori del Television Centre. Fra i manifestanti figurava anche Piers Corbyn, il fratello dell'ex leader del Partito laburista, che è stato registrato in un live streaming mentre affermava: "Dobbiamo prendere in consegna questi bastardi", mentre altri partecipanti alla protesta hanno descritto i media come "il virus” e ha criticato la copertura della “Bbc” sulla pandemia di coronavirus. (segue) (Rel)