Usa: Covid, Pentagono chiederà vaccinazione del personale entro 15 settembre

- Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti richiederà a tutto il personale militare di ottenere il vaccino contro il Covid-19 entro il 15 settembre. E' quanto si legge in una nota del capo del Pentagono, Lloyd Austin, rilanciata dalla stampa Usa. "Chiederò l'approvazione del presidente (Joe Biden) per rendere obbligatori i vaccini entro la metà di settembre, o immediatamente dopo" l'approvazione finale da parte della Food and drug administration (Fda, l'agenzia statunitense che regola i prodotti alimentari e farmaceutici) "a seconda dell'evento che si verifica per primo", ha annunciato Austin. Il comunicato del dicastero conferma le indiscrezioni di stampa trapelate negli ultimi giorni. Il 5 agosto scorso l'emittente "Fox News" aveva anticipato la notizia, citando fonti interne del Pentagono. La direttiva riguarderà 1,3 milioni di uomini e donne delle forze armate ed era stata sollecitata la scorsa settimana dal presidente Biden.(Nys)