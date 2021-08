Usa-Giappone: Blinken incontra consigliere sicurezza Akiba, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato il consigliere per la sicurezza nazionale giapponese Akiba Takeo a Washington. Lo rende noto il dipartimento di Stato. Blinken e Akiba hanno sottolineato l'importanza dell'alleanza Usa-Giappone per mantenere un Indo-Pacifico inclusivo, libero e aperto. Il segretario e il consigliere per la sicurezza nazionale hanno ribadito la loro comune opposizione a qualsiasi tentativo unilaterale di modificare lo status quo nel Mar Cinese orientale e alle attività che minano, destabilizzano o minacciano l'ordine internazionale basato sulle regole. I due si sono impegnati a mantenere la pace e la stabilità, il commercio legale senza ostacoli e il rispetto del diritto internazionale, compresa la libertà di navigazione e sorvolo e altri usi legali del mare nel Mar Cinese Meridionale e oltre. Hanno anche sottolineato l'importanza di preservare la pace e la stabilità nello stretto di Taiwan. Il segretario e il consigliere per la sicurezza nazionale hanno anche notato l'importanza della cooperazione trilaterale Usa-Giappone-Repubblica di Corea per affrontare le pressanti sfide del 21esimo secolo, inclusa la completa denuclearizzazione della penisola coreana. (Nys)