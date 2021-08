Brasile: giustizia elettorale denuncia Bolsonaro per violazione del segreto d'ufficio (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In difesa del voto elettronico, erano scesi recentemente quattordici ex presidenti del Tribunale superiore elettorale (Tse), in carica dal 1988 ad oggi, hanno pubblicato lunedì, 2 agosto, una lettera aperta. "Lo scrutinio pubblico manuale di circa 150 milioni di voti significherebbe un ritorno ai tempi delle tabulazioni, e allo scenario di frode diffusa che ha segnato la storia del Brasile", si legge in uno stralcio del testo, dove si evidenzia che "non c'è mai stato nessun episodio documentato di brogli nelle elezioni. In questo periodo, il Tse è già stata presieduta da 15 ministri del Tribunale federale. Nei suoi 25 anni di esistenza, la macchina per il voto elettronico ha subito successivi processi di modernizzazione e miglioramento, contando su livelli di sicurezza", affermano i giudici. (segue) (Brb)