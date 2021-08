Kosovo: Memli Krasniqi eletto nuovo leader del Pdk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Memli Krasniqi è stato eletto come nuovo leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk), principale schieramento dell'opposizione nel Paese balcanico. Parlando subito dopo l'investitura da parte del comitato nazionale del partito, Krasniqi ha detto che intende avviare un percorso di riforme per rilanciare la forza politica. Come vice leader del Pdk, figurano l'ex leader ad interim del partito ed ex ministro degli Esteri Enver Hoxhaj e l'ex ambasciatrice kosovara negli Usa Vlora Citaku. Il nuovo segretario generale del Pdk è Bajrush Xhemajli. (Alt)