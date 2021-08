Usa: Covid, autorità sanitarie sconsigliano viaggi in Francia e Israele per aumento contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno aumentato il livello di allerta per i viaggi in Francia e Israele, a seguito dell'aumento dei casi di Covid-19 nei due paesi. Lo scrive la stampa Usa, ricordando che la recente rapida diffusione dei casi di Covid in tutto il mondo è in gran parte il risultato della variante Delta, più contagiosa del ceppo originale del virus. Classificando i due paesi come “livello 4”, i Cdc raccomandano ai cittadini Usa di evitare di viaggiare verso tali destinazioni, avvertendo che "anche i viaggiatori completamente vaccinati potrebbero essere a rischio di contrarre e diffondere varianti de Covid-19". L’allerta diramata per Israele si estende anche alla Cisgiordania e a Gaza. Altri Stati inclusi nel “livello 4” di allerta sono Irlanda, Iran, Islanda, Thailandia e Grecia.(Nys)