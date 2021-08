Argentina: annunciati i nuovi ministri della Difesa e dello Sviluppo sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Gabinetto del governo dell'Argentina, Santiago Cafiero, ha annunciato i nomi dei nuovi ministri della Difesa e dello Sviluppo sociale. Al dicastero della Difesa, assumerà l'incarico l'attuale senatore Jorge Taiana, già ministro degli Esteri dal 2005 al 2010 sotto i governi di Nestor Kirchner prima e Cristina Fernandez poi. Taiana prende il posto di Agustin Rossi, dimessosi per poter partecipare alla campagna elettorale per le elezioni primarie che si terranno il 12 settembre in vista delle legislative di medio termine di novembre. Al posto del titolare uscente del ministero dello Sviluppo sociale, Daniel Arroyo, è stato nominato Juan Zabaleta, attuale sindaco del municipio di Hurlingham. Zabaleta è considerato uomo vicino al presidente Alberto Fernandez, e sarà incaricato di proseguire la gestione di uno dei ministeri più delicati nel contesto di una persistente crisi economica e finanziaria del Paese acuita dall'impatto della pandemia. L'insediamento ufficiale dei due ministri è fissato per martedì alle 18 (ora locale).(Abu)