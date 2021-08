Giustizia: Cfa, contro reati ambientali serve organizzazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Del resto ha "davvero poco senso, da un punto di vista strettamente ambientale, una sentenza, assolutoria o di condanna, poco cambia, che arrivi dopo anni. La specificità della materia richiede un intervento della giustizia tempestivo, come rapida deve essere la definizione dell’eventuale processo. Il discorso sulla prescrizione, nella sua versione maxi, o nella sua versione ordinaria non dovrebbe neanche sfiorare la realtà della giustizia in genere, figuriamoci quella ambientale, ma rimanere una eccezione. Le ripercussioni che una sentenza riesce ad avere in ambito ambientale - sottolinea ancora la Cfa - sono positive solo se arrivano a inibire un reato nella sua fase iniziale, non in quella cronica. Questo momento storico si offre per una riforma che guardi con l’attenzione che necessita la materia ambientale, materia che non rientra nell’attività giudiziaria di routine, ma che rimane materia speciale da affrontare con mezzi speciali. Un governo sensibile al problema non può esimersi da una valutazione nei sensi indicati", conclude la Camera forense ambientale. (Com)