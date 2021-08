Energia: ministri Egitto e Israele discutono di cooperazione nel settore del gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio dell’Egitto, Tarek el Molla, ha avuto oggi una conversazione telefonica con la ministra dell’Energia d'Israele, Karine Elharrar. Al centro del colloquio, riferisce il quotidiano egiziano “Al Ahram”, vi è stata in particolare la cooperazione tra le parti nel settore del gas naturale, e progetti futuri per la liquefazione del gas israeliano negli impianti egiziani, in vista della successiva riesportazione. Le parti hanno inoltre affrontato la collaborazione nel quadro dell’East Med Gas Forum (Emgf), sottolineando l’importanza di rafforzare i rapporti bilaterali e multilaterali fra i Paesi membri per sbloccare appieno il potenziale regionale nel settore del gas. (Cae)