Difesa: Emirati-Egitto, proseguono esercitazioni aeree congiunte "Zayed 3"

- Le forze aeree egiziane ed emiratine continuano le attività dell'esercitazione congiunta "Zayed-3", in corso negli Emirati Arabi Uniti, che proseguiranno per diversi giorni. Lo ha scritto il portavoce militare egiziano, Gharib Abdel Hafez, su Facebook. Il capo di Stato maggiore dell'Aeronautica egiziana e il capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare e della Difesa aerea degli Emirati hanno assistito a una delle fasi di addestramento per la conduzione delle operazioni aeree: queste includevano voli congiunti effettuati da combattenti multi-tasking di entrambe le parti per esercitarsi a missioni di attacco contro obiettivi ostili, alla difesa di obiettivi vitali e al lavoro di sostegno aereo per formazioni terrestri. La formazione mira a ottenere il massimo beneficio possibile per gli elementi coinvolti nella pianificazione e attuazione delle operazioni aeree e a misurare la prontezza delle forze a svolgere operazioni congiunte su vari obiettivi per sostenere gli sforzi di sicurezza e stabilità e affrontare le sfide nella regione, ha detto Gharib. (Cae)