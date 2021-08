Paraguay: sequestro Denis, familiari chiedono aiuto internazionale per liberazione ex vicepresidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I familiari dell'ex vicepresidente del Paraguay, Oscar Denis, rapito il 9 settembre del 2020 e ormai da quasi un anno in mano alla guerriglia "Ejercito del pueblo paraguayo" (Epp), hanno rivolto un appello al governo del presidente Mario Abdo Benitez affinché chieda sostegno internazionale per ottenere la liberazione delle persone sequestrate da gruppi armati che operano nel paese. "Crediamo che sia arrivato il momento che il governo solleciti aiuto internazionale perché il nostro appello ai tre poteri dello Stato per la messa in atto di un lavoro coordinato e di una campagna di comunicazione massiccia sui sequestrati e i sequestratori è rimasto inascoltato", ha dichiarato oggi in una conferenza stampa Beatriz Denis, una delle figlie dell'ex vicepresidente. La famiglia di Denis ha quindi accusato il governo di essere "indifferente" mentre ha rivelato che "tutte le richieste fatte all'Epp di stabilire un canale di comunicazione si sono rivelate infruttuose". (segue) (Abu)