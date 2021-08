Algeria: Covid, variante Delta rappresenta il 92 per cento dei contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La variante Delta del virus Sars-Cov-2 rappresenta il 92 per cento dei nuovi contagi in Algeria, secondo quanto ha dichiarato il direttore generale dell'Istituto Pasteur del Paese nordafricano, Fawzi Derrar. Parlando all'emittente radiofonica nazionale, Derrar ha sottolineato che "il tasso di contagi con questa variante si avvicina al 100 per cento, e questo non è sorprendente: lo abbiamo visto nei Paesi europei, che sono arrivati molto rapidamente al 90 per cento dei casi". Secondo Derrar, l'attuale terza ondata di casi è un monito per i mesi a venire, e se la popolazione non sarà vaccinata correttamente il Paese non sarà al riparo da diverse altre ondate di Covid-19. Il tasso di vaccinati è pari attualmente al 20 per cento, ovvero a 4 milioni di persone. "Bisogna raggiungere in fretta un tasso del 50 per cento, perché è il tasso che comincia a innescare l'immunità di gregge", ha aggiunto Derrar. (Ala)