Brasile: Bolsonaro denunciato all'Aia per crimini contro popoli indigeni

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è oggetto di una nuova denuncia per genocidio e crimini contro l'umanità presentata presso il Tribunale penale internazionale dell'Aia. Rappresentanti di popolazioni indigene brasiliane e associazioni a difesa dei diritti umani presentano oggi il dossier contro il capo dello stato brasiliano, in occasione della Giornata internazionale dei popoli indigeni. Il documento di quasi 150 pagine sottolinea come, secondo i denuncianti, il governo abbia agito deliberatamente per "sterminare in tutto o in parte" gruppi etnici con l'obiettivo di costruire un Brasile senza popolazioni indigene. La denuncia è stata preparata da Articolazione dei popoli indigeni del Brasile (Apib), che riunisce numerose organizzazioni tra cui Articolazione dei popoli indigeni del nord-est, Minas Gerais e Espirito Santo (Apoinme), Consiglio popolare di Terena e Coordinamento delle organizzazioni indigene dell'Amazzonia brasiliana. "In Brasile è in corso una politica di genocidio contro i popoli indigeni, combinata con la pratica di diversi crimini contro l'umanità. Questi sono crimini che vengono attualmente praticati", si legge nel documento. (segue) (Brb)