- "Complimenti vivissimi a Alessandra Buonanno, insignita della medaglia Dirac, la prima ad una scienziata italiana. È una bellissima giornata per la ricerca nel nostro Paese e per tutte le giovani scienziate, che hanno un altro luminoso esempio da seguire sulla loro strada". Lo scrive su Twitter il ministro della Famiglia, Elena Bonetti. (Com)