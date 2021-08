Lavoro: Landini (Cgil), su riforma ammortizzatori confronto interlocutorio con ministro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una discussione finora parziale - aggiunge il segretario della Cgil - che dovrà recuperare anche il tema del fondo nuove competenze, il compimento del rafforzamento dei centri per l'impiego, la misura Gol e i temi più generali che favoriscano orientamento , accrescimento competenze, incrocio domanda e offerta di lavoro. Le considerazioni che oggi abbiamo proposto al ministro partono quindi dall'assunto che, pur dovendo costruire una riforma sostenibile per la finanza pubblica, la riforma degli ammortizzatori può essere migliorata ulteriormente anche attraverso un intervento sul mercato del lavoro di contrasto alla precarietà e con scelte di politica industriale che scommettano sulla creazione di lavoro di qualità". "Quella degli ammortizzatori sociali - conclude Landini - è una riforma che il Paese non può più aspettare. Il nostro obiettivo è che a settembre si chiuda con la definizione di un impianto che risponda al bisogno di equità e di giustizia che servono". (Com)