Rifiuti: vertice in prefettura a Roma, chiude Civitavecchia il 15 settembre, si valutano alternative (4)

- Nel corso della riunione in videoconferenza tra il prefetto Piantedosi, i rappresentanti del territorio e le aziende interessate, tra cui gli esponenti di Ecomabiente, è inoltre emerso che la società che gestisce l’impianto di Albano Laziale, avrebbe sottolineato l’intensificarsi di controlli di ogni genere tanto da ostacolare le attività tanto che oggi non si è conferito proprio per irregolarità che durante i controlli sono emerse sul personale. A queste doglianze il prefetto ha ovviamente risposto sostenendo il suo pieno appoggio ai controlli istituzionali, da qualsiasi ente provengano, mostrandosi più preoccupato per il muro in blocchi di cemento che qualcuno, prima che facesse giorno, ha eretto sulla strada che porta alla discarica sbarrando la strada ai camion. Ostacolo che è stato prontamente rimosso. Infine nel corso del tavolo è stata espressa dalla prefettura massima attenzione alle istanze delle autorità locali (Rer)