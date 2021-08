Regno Unito: "no vax" sbagliano e assaltano sede dismessa della "Bbc" a Londra (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di persone fuori dall'edificio sono rimaste coinvolte in alcuni piccoli tafferugli con gli agenti della polizia a guardia dell'ingresso, ma si è trattato di incidenti isolati che anche altri manifestanti hanno contribuito a sedare. Successivamente sono arrivati sul posto alcuni rinforzi della polizia e un elicottero per porre definitivamente fine alla manifestazione. Uno sparuto gruppo di manifestanti – evidentemente divenuti consapevoli di aver sbagliato obiettivo – ha marciato in seguito verso la Broadcasting House, una scelta dettata dalla necessità di dover al meglio esprimere il loro disappunto. Dalla “Bbc”, per questioni di sicurezza, si è preferito non commentare l’accaduto mentre fonti di Scotland Yard – la polizia metropolitana di Londra –, interpellate dal “Guardian”, hanno riferito che nel corso della manifestazione non sono stati effettuati degli arresti. (Rel)