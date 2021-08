Grecia: premier Mitsotakis, in pochi giorni divampati 586 incendi, "disastro senza precedenti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia sta vivendo un disastro naturale di proporzioni senza precedenti: 586 incendi sono divampati nel Paese in pochi giorni e sono molto difficili da spegnere a causa del caldo e della siccità. Lo ha affermato il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis in un discorso televisivo in relazione agli incendi trasmesso dall’emittente televisiva pubblica greca “Ert”. "Gli ultimi giorni sono stati tra i più difficili per il nostro Paese da decenni. Abbiamo messo e stiamo ancora mettendo in campo tutte le nostre forze per combattere questa calamità. Ma siamo di fronte a un disastro naturale di proporzioni senza precedenti: in pochi giorni sono scoppiati 586 incendi in tutte le aree della Grecia", ha detto il primo ministro, chiedendo perdono ai suoi concittadini per le carenze nell'organizzazione volte a estinguere i roghi, e promettendo anche di punire i responsabili e aiutare le vittime. Secondo Mitsotakis, molti Paesi stanno già aiutando la Grecia con risorse e personale. "Li ringrazio per la loro solidarietà. Ma prima di tutto, sono grato a tutti coloro che stanno combattendo sul campo", ha detto il primo ministro ellenico. Mitsotakis ha inoltre affermato che le persone sono state salvate grazie ad adeguati piani di evacuazione, alla professionalità della protezione civile, all'azione delle forze dell'ordine e della guardia costiera. "In pochi giorni, sono state effettuate 62 evacuazioni organizzate di residenti in 141 distretti", ha detto il primo ministro greco. (Gra)