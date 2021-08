ambiente: assessore Lazio, stop a impianti inquinanti sul territorio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono davvero allarmanti i primi dati diffusi oggi sul report dell'Ipcc, il Gruppo intergovernativo di scienziati del cambiamento climatico, relativi allo stato di salute del clima del nostro pianeta. Dati che ci parlano di gravi ripercussioni sull'aria che respiriamo e sugli ecosistemi, come stiamo sperimentando noi stessi sulla nostra pelle già da qualche settimana con alte temperature e incendi devastanti". Lo scrive sul suo profilo Facebook l'assessora alla Transizione ecologica e alla trasformazione digitale della Regione Lazio, Roberta Lombardi. Secondo il report dell'Ipcc, infatti, nel 2019 le concentrazioni atmosferiche di Co2 sono state le più alte degli ultimi 2 milioni di anni e quelle dei principali gas serra (metano e biossido di azoto) le più elevate degli ultimi 800mila anni; negli ultimi 50 anni la temperatura della Terra è cresciuta a una velocità che non ha uguali negli ultimi 2mila anni mentre l'aumento medio del livello del mare è cresciuto a una velocità mai vista negli ultimi 3mila anni". (segue) (Com)