ambiente: assessore Lazio, stop a impianti inquinanti sul territorio regionale (2)

- "lnsomma continua Lombardi-, l'influenza dell'uomo sul clima è indiscussa. Che lo sia allora nel bene e nel male. Diamoci una mossa per far decollare a pieno regime la riconversione energetica basata su fonti rinnovabili e la Transizione Ecologica in Italia e sui nostri territori. Come Regione Lazio, ad esempio, nell'ultimo Collegato al Bilancio abbiamo stabilito per legge il divieto assoluto di nuove autorizzazioni per installare impianti, o riconvertire quelli già esistenti, facendo ricorso a combustibile fossile. Dall'altro lato introduciamo l'avvio di una mappa digitale disponibile on line delle aree idonee e non idonee ad ospitare gli impianti da Fonti energetiche rinnovabili (Fer) in modo da dare alle imprese del settore certezza degli investimenti e a cittadini e Comuni massima trasparenza sulle informazioni e sui processi decisionali. Poniamo così le basi, e un nuovo tassello, per progetti ambiziosi come quello di realizzare a Civitavecchia un grande distretto basato sulle rinnovabili, in primis l'eolico offshore di ultima generazione. Inizia così dai nostri territori la nostra rivoluzione energetica per la decarbonizzazione e verso un futuro di energia pulita!". (Com)