Haiti: Onu esamina richiesta di assistenza in indagine su assassinio presidente Moise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Onu sta studiando la richiesta di aiuto delle autorità haitiane per le indagini sull'assassinio del presidente Jovenel Moise e darà una risposta, ha detto ai giornalisti il ​​portavoce del segretario generale dell'organizzazione, Stephane Dujarric. "Abbiamo ricevuto una lettera con una richiesta per facilitare le indagini sull'assassinio del presidente Jovenel (Moise) e consegnare i colpevoli alla giustizia. Stiamo studiando la lettera e daremo una risposta", ha detto in una conferenza stampa. Dujarrick ha detto che ci sono quattro consiglieri di polizia delle Nazioni Unite che lavorano sotto l'attuale mandato ad Haiti. (segue) (Mec)