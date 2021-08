Haiti: Onu esamina richiesta di assistenza in indagine su assassinio presidente Moise (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo le numerose critiche sulle procedure usate dalla polizia nazionale di Haiti, le indagini sull'omicidio del presidente Jovenel Moise - avvenuto il 7 luglio nella sua residenza privata -, sono state affidate mercoledì all'ufficio istruttorio. In breve, riporta il quotidiano "Gazette Haiti", verrà nominato un giudice di prima istanza per portare istruire il fascicolo. Nei 25 giorni trascorsi dall'inizio delle indagini, la Polizia ha fermato circa 40 persone - colombiane, haitiani e statunitensi -, ma altri ordini di cattura vengono emessi dal commissario di governo a Port-au-Prince, Berd Ford Claude. Per diversi politici, osservatori e sindacati di categoria, l'aver ritardato oltre i termini temporali indicati il passaggio di consegne alla magistratura rivela la volontà di confondere le acque per occultare la possibile verità giudiziaria. (segue) (Mec)