Haiti: Onu esamina richiesta di assistenza in indagine su assassinio presidente Moise (8)

- Critiche arrivano anche dalla Conferenza dei pastori haitiani (Coppa), secondo cui il modo in cui vengono portate avanti le indagini tradirebbe la volontà di "confondere tutte le piste" e non "di chiarire la verità". Per la Conferenza, gli inquirenti "decidono arbitrariamente chi arrestare e imprigionare" e avrebbero "anche fatto pressione su un giudice di pace e i funzionari a lui legati per togliere dal verbale i nomi di loro parenti", prontamente sostituiti da quelli di "avversari politici". L'Associazione nazionale degli impiegati haitiani (Anagh) ha da parte sua sollecitato le autorità a mettere in sicurezza il materiale probatorio sin qui raccolto, anche prevedendo il controllo tramite telecamere a distanza. (segue) (Mec)