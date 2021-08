Francia: ministro Interno, uccidere un prete significa prendere di mira l'intero Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colpire un prete vuol dire attaccare l’intera Francia. È quanto dichiarato dal ministro dell’Interno francese, Gerald Darmanin, giunto oggi a Saint-Laurent-sur-Sevre, in Vandea, dopo l’assassinio di Olivier Maire, un prete cattolico, avvenuto questa mattina. La persona sospettata, un cittadino ruandese di 40 anni, "non risulta inserita nei fascicoli sui casi di radicalizzazione", ha spiegato il ministro, secondo cui non è "il momento per le polemiche ma per le condoglianze che dobbiamo inviare alla famiglia di questo sacerdote e alla comunità cattolica di Francia". "Vogliamo che emerga la verità", ha aggiunto il ministro. Il corpo della vittima è stato ritrovato questa mattina a Saint-Laurent-sur-Sèvre nei locali della comunità cattolica dei confratelli missionari monfortani. Maire, 60 anni, è stato ucciso nella sua stanza. La gendarmeria si è recata subito sul posto per svolgere le indagini. "In nessun caso il procuratore nazionale antiterrorismo si è occupato di questo caso", ha dichiarato Yannick Le Goater, vice procuratore di La-Roche-sur-Yon, durante una conferenza stampa, escludendo quindi – per il momento – la pista terroristica. (segue) (Frp)