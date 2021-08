Francia: ministro Interno, uccidere un prete significa prendere di mira l'intero Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attualmente in custodia c’è il quarantenne Emmanuel Abayisenga, che si è presentato questa mattina alla gendarmeria di Mortagne-sur-Sèvre per confessare l'omicidio del sacerdote. L’uomo è stato subito arrestato e le indagini per "omicidio volontario" sono state affidate alla sezione ricerche della gendarmeria di Nantes. Nato in Ruanda, Abayisenga era già soggetto a un’ordinanza di espulsione che, tuttavia, non è stato possibile espletare in quanto sottoposto anche a controllo giudiziario per precedenti penali. Il cittadino ruandese, infatti, aveva tentato di dare fuoco alla cattedrale di Nantes. Abayisenga è stato ricoverato in un reparto psichiatrico dal 20 giugno al 29 luglio e da allora era rientrato in comunità. "È in corso una perizia per verificare che le sue condizioni siano compatibili con la custodia della polizia", ha spiegato Le Goater. Anche il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, è intervenuto sulla vicenda "esprimendo tutta la sua solidarietà". Macron ha affermato il suo sostegno alla comunità religiosa dei monfortani, dopo questa tragedia, proprio come il primo ministro, Jean Castex, che ha espresso il suo "profondo rammarico" per quanto accaduto. (Frp)