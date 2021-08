Ambiente: Fontana (Mite), unica via è neutralità climatica entro 2050

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sesto rapporto Ipcc Onu non lascia spazio ad interpretazioni purtroppo. Se vogliamo evitare la catastrofe del cambiamento climatico dobbiamo agire subito e indirizzare le nostre scelte in un'unica direzione, quella della neutralità climatica entro 2050". Lo scrive su Facebook la sottosegretaria al ministero della Transizione ecologica ed esponente del Movimento 5 stelle, Ilaria Fontana, secondo cui "la crisi ecologica, insieme a quella climatica, è arrivata ad un punto tale da poter mettere in dubbio, sul lungo periodo, la sopravvivenza dello stesso genere umano. Per questo abbiamo il dovere morale di portare avanti con i fatti il concetto di equità intergenerazionale. Se continueremo a non occuparci della salute dell'ambiente, la vita stessa sul pianeta terra, la nostra casa comune, è a rischio", conclude. (Com)