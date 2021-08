Nigeria: ministero Esteri svizzero conferma rapimento connazionale nello Stato di Ogun

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri svizzero ha confermato oggi che un cittadino elvetico è stato rapito nel fine settimana in Nigeria insieme al suo autista. Le autorità di Berna, tramite l'ambasciata ad Abuja, hanno preso contatto con le controparti locali per tentare di ottenere informazioni sul loro connazionali, ma non sono state fornite altre informazioni in merito. La notizia del sequestro era stata diffusa da un portavoce della polizia. Il ministero aveva comunicato in un primo tempo che le verifiche di tali indiscrezioni erano in corso. L'attacco, attribuito a gruppi criminali, è avvenuto lungo la strada fra Ibese e Itori, nello Stato di Ogun. Il cittadino svizzero, insieme a un piccolo gruppo di persone, si era recato a visitare un allevamento di bovini ed era scortato da alcuni agenti, che hanno risposto al fuoco uccidendo due dei sequestratori. I rapimenti, frequenti da decenni in Nigeria, in particolare nei confronti di cittadini stranieri, si sono intensificati negli ultimi mesi. Sempre sabato, almeno altri sette nigeriani, fra cui un esponente politico, sono stati rapiti in tre diverse località del Paese africano. E nel solo nord-ovest del Paese sono un migliaio le persone prese di mira quest'anno, soprattutto studenti. (Geb)