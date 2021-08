Giustizia: Cfa, contro reati ambientali serve organizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I tempi di prescrizione dei reati sono stati uno dei temi più dibattuti in merito alla riforma della Giustizia, in questi giorni all’esame del Parlamento. L’aver condotto il terreno di scontro su questo punto rischia di far perdere di vista quello che vuole essere, e ci auguriamo sia, l’obiettivo fondamentale della 'riforma Cartabia': la macchina a disposizione del potere giudiziario deve consentire lo svolgimento del processo in tempi ragionevolmente congrui rispetto alla complessità del caso". E' quanto si legge in una nota della Camera forense ambientale (Cfa), i cui membri sono convinti che "l’estinzione del processo è l’effetto, dunque, della mancata ragionevole durata del processo. Questa è una regola fondamentale perchè i diritti e gli interessi individuali e collettivi trovino concreta tutela in quella che Mario Nigro definiva 'organizzazione del quotidiano', primo tassello della buona amministrazione. In pratica, non vi è alcuna norma processuale che abbia in sé un effetto salvifico se non c’è una amministrazione che funziona. Il tema, pertanto, non è quello del termine di prescrittibilita' dei reati, tempo essenziale a garantire i presupposti di uno Stato di diritto, piuttosto quello di un efficiente sistema giudiziario". (segue) (Com)