Giustizia: Cfa, contro reati ambientali serve organizzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo, sottolinea la Cfa, "vale anche per i reati ambientali. Il problema che si pone nell'amministrazione della giustizia è avere risorse umane numericamente adeguate e qualitativamente competenti rispetto ad una materia, quella ambientale, che richiede un alto grado di specializzazione. É pensare che il diritto ambientale, seppur giovanissimo, abbia una grande dignità ed altrettanta responsabilità nella definizione di regole di cura della casa comune". La Camera forense ambientale ritiene, a tal proposito, che una delle prime cose che potrebbe essere fatta dopo l’approvazione della riforma è "istituire nelle Procure delle sezioni ambientali composte da magistrati specializzati e da tecnici a ciò dedicati. Solo in questo modo potranno eliminarsi i 'tempi morti', vera causa delle inefficienze della giustizia italiana. Una particolare specializzazione nella materia ambientale ridurrebbe anche i tempi delle istruttorie, il più delle volte affidate a consulenti esterni coi quali è più facile collaborare partendo da una capillare conoscenza della complessa e articolata materia". (segue) (Com)