Francia: Le Pen, pass sanitario anti Covid è "obbligo vaccinale indiretto"

- La decisione del presidente Emmanuel Macron di imporre il pass sanitario per il Covid-19 a tutti i francesi, anche per accedere ai trasporti pubblici, è stata fortemente criticata dalla presidente del Rassemblement National, Marine Le Pen. Come riferito dal comunicato stampa del partito di estrema destra, da ogg, tutti i cittadini che vorranno accedere a bar, ristoranti, centri commerciali e trasporti pubblici sul suolo francese dovranno presentare il proprio pass sanitario contro il Covid-19. "La certificazione non è altro che un obbligo vaccinale indiretto, che si oppone al libero arbitrio di cui ogni cittadino francese dovrebbe disporre di fronte alla scelta di immunizzazione contro il Covid", ha dichiarato Le Pen. "In aggiunta, la vera contraddizione sta nel fatto che anche i completamente vaccinati possono trasmettere il virus. Questa scelta non farà altro che creare divisioni in Francia, oltre che a creare disordine e a distruggere la sua economia", ha aggiunto Le Pen.(Frp)