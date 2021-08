Ambiente: Starace (Enel), governi devono fare possibile contro cambiamento climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Accogliamo con favore la pubblicazione del documento dell’Ipcc per policymakers che illustra i punti salienti dal nuovo rapporto dell’organizzazione 'Climate Change 2021: the Physical science basis'. Rrapporto che rende ancora più urgente la necessità da parte delle economie globali di intraprendere azioni coraggiose per ridurre rapidamente le emissioni, di pari passo con la limitazione dell'aumento della temperatura globale entro gli 1,5°C". Il Gruppo Enel si è già impegnato a ridurre dell'80 per cento le proprie emissioni dirette entro il 2030, rispetto al 2017, in linea con l’obiettivo degli 1,5°C, come certificato dalla Science based targets initiative (Sbti)". Lo afferma in una nota Francesco Starace, Amministratore delegato del Gruppo Enel, esortando "i governi di tutto il mondo a fare il possibile, in modo tale che l’economia globale abbandoni rapidamente le attività inquinanti e potenzi le soluzioni volte ad arginare il cambiamento climatico. Tale azione è essenziale se vogliamo portare tutti i nostri fornitori e clienti a intraprendere un percorso comune. In tal senso, Enel, in qualità di firmataria della campagna “Business ambition for 1.5°C” promossa dalle Nazioni Unite e da altre istituzioni, si impegna a raggiungere la neutralità in termini di emissioni entro il 2050 lungo tutta la catena del valore, comprese sia le emissioni dirette (Scope 1) che quelle indirette (Scope 2 e 3)". (segue) (Com)