Ambiente: Starace (Enel), governi devono fare possibile contro cambiamento climatico (2)

- "Quando si parla di scenari climatici - ricorda Starace - la scienza ha compiuto progressi significativi e il lavoro dell'Ipcc è fondamentale per capire cosa potrebbe riservarci il futuro e quali sono le nostre capacità di mitigazione e adattamento. Il sesto ciclo di valutazione dell'Ipcc, che produrrà un’importante serie di rapporti Ipcc, offrendo una visione completa delle conoscenze scientifiche sui cambiamenti climatici, rappresenta una risorsa fondamentale per i policymakers, le aziende private e la società nel complesso. L'approccio completo e trasparente dell'IPCC è importante per diffondere la conoscenza e la consapevolezza a qualsiasi livello. Il rapporto 'Climate Change 2021: the Physical Science Basis', preparato dal Gruppo di lavoro I dell'Ipcc, condivide le informazioni più recenti per quanto riguarda la comprensione fisica del clima attuale e le proiezioni future, inclusa una maggiore consapevolezza in merito all'impatto umano sui cambiamenti climatici. Il rapporto - aggiunge - descrive in dettaglio il bilancio energetico della Terra, i processi sul feedback climatico e la sensibilità climatica, evidenziando il potenziale cambiamento della temperatura globale, oltre a rafforzare la richiesta di un'azione urgente per la mitigazione dei cambiamenti climatici, dopo l’ Ipcc Special report on global Warming of 1.5°C (il rapporto speciale sul riscaldamento globale di 1,5°C) e i relativi rischi per il pianeta e l'umanità". Di particolare interesse, secondo l'Amministratore delegato, "è la maggiore attenzione alle informazioni regionali derivanti dai miglioramenti del modello e le ultime scoperte sugli eventi estremi, compresi eventi compositi, tenendo conto le scale temporali del meteo e del clima, che sono informazioni essenziali per la valutazione dei rischi legati al clima. I futuri rapporti di questo ciclo saranno ugualmente importanti nel sostenere la definizione di un’efficace strategia di mitigazione e adattamento per costruire un futuro resiliente rispetto alle variazioni climatiche: Gruppo di lavoro II – Impatti, adattamento e vulnerabilità; Gruppo di lavoro III – Mitigazione dei cambiamenti climatici”, conclude. (Com)