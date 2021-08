Brasile: promulgata legge che permette ai club di calcio di emettere obbligazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha promulgato la legge che stabilisce le regole per trasformare i club di calcio brasiliani in società e crea la figura della Società anonima di calcio (Saf). Il testo era stato approvato a giugno dal Senato e a luglio dalla Camera. Attualmente, i club di calcio sono associazioni civili senza scopo di lucro. La nuova legge prevede incentivi per la conversione dei club al modello Saf, ma non crea obbligo per i club di diventare società. Con la trasformazione i club disporranno di strumenti per la capitalizzazione delle risorse e per il proprio finanziamento, quali l'emissione di titoli di debito (obbligazioni-fut), attrazione di fondi di investimento, quotazione di azioni in borsa. Secondo la legge, la Saf è applicabile solo alle squadre di calcio maschile e femminile, escludendo la possibilità che altri sport possano modificare il proprio status.(Brb)