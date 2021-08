Lavoro: raggiunto un accordo alla Boost di Cenate Sotto (Bg), sospesi gli scioperi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assemblea dei lavoratori della Boost ha deciso la sospensione degli scioperi. “Lo sciopero – afferma in una nota Paolo Galbiati, Rsu della Fistel Cisl - è servito a garantire il pagamento dello stipendio di giugno, prima che il deposito del concordato congelasse anche quello. Ora si aspetta la nomina del commissario per valutare gli sviluppi industriali possibili”. Più di 200 i lavoratori che hanno partecipato all’assemblea nello stabilimento di Cenate Sotto. Il clima è “più tranquillo rispetto le scorse settimane”, anche se i lavori rimangono preoccupati, nonostante la decisione dell’azienda di chiedere il concordato. “Naturalmente il congelamento dello stipendio di luglio, della tredicesima e dei primi gironi di agosto un po’ pesa ai lavoratori, ma c’è la consapevolezza che il gruppo abbia le possibilità di riprendere a produrre e a vendere”, continua Galbiati. “Rimarremo vigili su tutto quello che succederà”. Giovanni Sangalli, Rsu della Slc Cgil, aggiunge che ora “inizia una fase delicata e difficile”, dove si dovranno aspettare le prossime settimane per “misurare l’effettiva ripresa lavorativa e verificare la solidità della richiesta d’accesso al concordato.” “Fondamentale in questo percorso di traghettamento sarà il mantenimento degli attuali ammortizzatori sociali e prepensionamenti, indispensabili alla salvaguardia dell’occupazione”, prosegue Sangalli. Si attende quindi l’incontro di fine agosto per avere ulteriori dettagli sulla richiesta di concordato. (segue) (Com)