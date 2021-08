Imprese: ByteDance smentisce notizie su possibile quotazione ad Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ByteDance, la società cinese dell'app per l’intrattenimento TikTok, ha smentito le notizie diffuse dai media secondo cui avrebbe rilanciato un piano per la quotazione a Hong Kong entro l'inizio del 2022. Lo ha fatto sapere la stessa società in una dichiarazione, negando le notizie pubblicate nei giorni scorsi dal quotidiano britannico “Financial Times”. La multinazionale cinese ha ribadito di non avere al momento le qualifiche per la quotazione. (Cip)