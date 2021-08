Calabria: Spirlì, pubblicata graduatoria bando borghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stata pubblicata la graduatoria provvisoria dei soggetti ammessi per i progetti proposti dai giovani con età non superiore ai 29 anni, in riferimento all’ambito 3 del “Bando borghi”, con l’obiettivo di sostenere e rafforzare i servizi turistici (tra cui attività di noleggio autovetture, bici, attrezzature sportive; attività di guida turistica; commercio dell'artigianato; organizzazione di convegni; gestione di musei, teatri, centri equestri)". Lo ha annunciato la Regione Calabria: "Il bando prevede, per l’ambito 3, una somma pari a 7.819.382,43 euro (su un investimento complessivo di quasi 37), di cui 1,8 riservati al finanziamento di progetti proposti da giovani con età non superiore ai 29 anni. L'avviso prevedeva una misura di particolare agevolazione (fino al 100 per cento) per i più giovani (fino a 29 anni di età), al fine di incentivarli a restare e a ripopolare i borghi. In totale, sono stati finanziati 26 progetti (tutti con valutazione di merito pari o superiore ai 60 punti)". (segue) (Ren)