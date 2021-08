Calabria: Spirlì, pubblicata graduatoria bando borghi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Nino Spirlì ha dichiarato: "La graduatoria appena pubblicata è il primo passo concreto verso l’attuazione di un progetto per il quale ho fortemente lottato, tirandolo fuori dalle secche in cui era finito. Questo primo elenco riguarda gli under 29 e i progetti che sono riusciti a mettere in campo per rilanciare e valorizzare le loro imprese. La rigenerazione dei nostri borghi passa anche dal sostegno che saremo in grado di dare alle attività economiche che in quelle stesse realtà operano, ogni giorno". Quindi Spirlì ha proseguito: "È dai borghi, come ho già avuto modo di dire in passato, che può ripartire la nuova Calabria, una regione che ha tutte le carte in regola per diventare più accogliente, più digitale, più moderna, davvero attrattiva e capace di coniugare in modo unico tradizione, futuro e innovazione". (Ren)