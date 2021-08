Arabia Saudita: Riad registra calo deficit del 38 per cento nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita ha riportato un calo del deficit di bilancio del 38 per cento nel secondo trimestre 2021 rispetto al primo trimestre pari a 4,6 miliardi di rial (1,23 miliardi di dollari), e del 95 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. È quanto emerge dalla relazione trimestrale del ministero delle Finanze di Riad. In base al rapporto del ministero delle Finanze, nel periodo di riferimento, l’Arabia Saudita ha registrato ricavi petroliferi pari a 248 miliardi di rial (66,13 miliardi di dollari) con il reddito petrolifero che ha registrato un aumento del 38 per cento su base annua. I ricavi non petroliferi sono cresciuti a 115,96 miliardi di rial (30 miliardi di dollari) rispetto ai 38,23 miliardi di rial (10,19 miliardi di dollari) registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. Secondo il ministero delle Finanze, l'economia dell'Arabia Saudita è cresciuta nel secondo trimestre per la prima volta dall'inizio della pandemia di coronavirus, alimentata da una crescita del 10,1 per cento del settore non petrolifero. Nel rapporto, il ministero delle Finanze ha inoltre precisato che la spesa pubblica nel secondo trimestre è stata pari a 252,7 miliardi di rial (67,38 miliardi di dollari), in crescita del 4 per cento rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso. (Res)