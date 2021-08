Etiopia: tigrini accusano esercito federale del massacro di bambini nella regione di Afar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I combattenti tigrini hanno condannato l'attacco ad una scuola e ad una struttura sanitaria nella regione di Afar nel quale sono morte oltre 200 persone, di cui almeno 100 bambini, e hanno accusato le forze dell'esercito federale di esserne responsabili. L’ex amministrazione dello Stato regionale del Tigrè – commissariata dal governo federale dallo scorso novembre dopo l’avvio del conflitto – "collaborerà con gli organismi competenti per accertare le responsabilità" di crimini come gli attacchi contro civili, scrive su Twitter il portavoce delle forze del Fronte popolare di liberazione del Tigrè (Tplf), Getachew Reda reagendo alla notizia data dall'agenzia delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) degli attacchi dello scorso 5 agosto. Reda ha definito "allarmante" la notizia e ha accusato a sua volta le forze dell'esercito federale etiope: "Le forze d(el premier) Abiy Ahmed hanno lanciato un'offensiva il 5 agosto contro le nostre forze a Galicoma", scrive il portavoce riferendosi ad una località della regione di Afar dove le parti stanno combattendo da ormai due settimane. "Mentre le nostre forze hanno sventato l'offensiva e sono tornate ai loro campi da allora, è del tutto plausibile sospettare che (il premier) Abiy Ahmed non si fermerebbe davanti a nulla per colpire le nostre forze, incluso mettere in pericolo i bambini", conclude Reda. (segue) (Res)