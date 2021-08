Etiopia: tigrini accusano esercito federale del massacro di bambini nella regione di Afar (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 200 persone, tra cui più di 100 bambini, sono stati uccisi in un attacco sferrato contro una struttura sanitaria ed una scuola della regione di Afar, nel nord dell'Etiopia, dove si sono estesi i combattimenti tra l'esercito federale etiope e i miliziani del Fronte di liberazione popolare del Tigrè (Tplf). Lo riferisce l'agenzia delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef), che si è detta "estremamente allarmata" dalla notizia dell'attacco, registrato giovedì scorso, 5 agosto. In un comunicato diffuso oggi, Unicef sottolinea che secondo quanto riferito anche le scorte alimentari cruciali sono state distrutte in un'area che sta già registrando livelli di emergenza di malnutrizione e insicurezza alimentare. "L'intensificarsi dei combattimenti nell'Afar e in altre aree vicine al Tigrè è disastroso per i bambini. Segue mesi di conflitto armato in tutto il Tigrè che hanno messo circa 400mila persone, tra cui almeno 160mila bambini, in condizioni di carestia. Quattro milioni di persone sono in crisi o livelli di insicurezza alimentare di emergenza nel Tigrè e nelle regioni limitrofe di Afar e Amhara. Più di 100mila sono stati i nuovi sfollati a causa dei recenti combattimenti, che si aggiungono ai 2 milioni di persone già sradicate dalle loro case", scrive la direttrice dell'agenzia Onu, Henrietta Fore. (segue) (Res)