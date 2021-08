Etiopia: tigrini accusano esercito federale del massacro di bambini nella regione di Afar (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicef stima un aumento di dieci volte del numero di bambini che soffriranno di malnutrizione pericolosa per la vita in Tigrè nei prossimi 12 mesi. La crisi della sicurezza alimentare e della nutrizione si sta verificando in mezzo alla distruzione sistematica e estesa della salute e di altri servizi su cui i bambini e le comunità fanno affidamento per sopravvivere. In collaborazione con gli uffici regionali e i partner umanitari, l'Unicef sta dispiegando forniture di emergenza e squadre mobili per la salute e la nutrizione in tutta l'Etiopia settentrionale per fornire assistenza urgente. Nella nota, Unicef ribadisce che la catastrofe umanitaria che si sta diffondendo nel nord dell'Etiopia è guidata da un conflitto armato e può essere risolta solo dalle parti in conflitto: Unicef chiede a tutte le parti di porre fine ai combattimenti e di attuare un immediato cessate il fuoco umanitario ed invita tutte le parti a fare tutto ciò che è in loro potere per proteggere i bambini dai danni. (Res)