Viabilità: chiusura notturna mercoledì 11 del raccordo A1 Milano-Napoli-Piazzale Corvetto

- Il Raccordo A1 Milano-Napoli-Piazzale Corvetto verrà chiuso nelle due notti consecutive di mercoledì 11 e di giovedì 12 agosto, dalle 21:00 fino alle 6:00, per consentire programmati lavori di ordinaria manutenzione delle barriere di sicurezza. Sarà chiuso il ramo di allacciamento R05 Raccordo A1-Piazzale Corvetto, per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Milano e in direzione opposta. Sarà contestualmente chiusa anche la Complanare di Poasco R28, in entrambe le direzioni, verso Milano e Bologna.(Com)