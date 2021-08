Tunisia-Bahrein: ministro Esteri Al Zayani, sostegno a decisioni presidente Saied

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bahrein sostiene la Tunisia e le misure eccezionali adottate lo scorso 25 luglio dal presidente del Paese, Kais Saied. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri di Manama, Abdullatif bin Rashid al Zayani, in occasione di un incontro con il capo dello Stato di Tunisi presso il Palazzo di Cartagine. In occasione del colloquio, riferisce una nota della presidenza tunisina, Al Zayani ha trasmesso un messaggio da parte del re bahreinita, Hamad bin Isa Al Khalifa. Il capo della diplomazia di Manama ha inoltre sottolineato la posizione del suo Paese a fianco della Tunisia e il sostegno alle decisioni del capo dello Stato, oltre che la sua fiducia nelle capacità dei dirigenti tunisini di adottare le misure adeguate a favore del popolo tunisino, per “superare questo periodo difficile”. Quanto avvenuto in Tunisia è “una questione sovrana” e nessuna parte ha il diritto di interferirvi, ha detto Al Zayani, invitando la comunità internazionale a proseguire il sostegno al Paese nordafricano nell’affrontare le attuali sfide politiche, economiche e sanitarie. Da parte sua, Saied ha rivolto un ringraziamento al popolo e alla leadership del piccolo Regno insulare per il suo “sostegno” e la sua “solidarietà” nelle attuali circostanze storiche. Le misure assunte il 25 luglio “miravano a limitare la manomissione dello Stato e delle sue capacità”, ha detto Saied. (Tut)