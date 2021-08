Egitto: Sharm El Sheikh, atterrato il primo volo diretto dalla Russia dal 2015

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' atterrato oggi presso l'aeroporto internazionale egiziano di Sharm El Sheikh, in Egitto, il primo volo russo della "Rossiya Airlines", un Boeing 747 proveniente dall'aeroporto Sheremetyevo della capitale russa, Mosca, con 517 turisti a bordo, dopo un'interruzione dei voli di sei anni, dovuta allo schianto sul Nord Sinai di un Airbus-321 russo nell'ottobre del 2015. L'aereo è stato accolto da Khaled Fouda, governatore del Sud Sinai, da Georgy Borisenko, ambasciatore russo al Cairo, e dal generale Nabil el Mallah, direttore dell'aeroporto di Sharm El Sheikh. La notizia giunge a poche ore dall'atterraggio di un altro aereo passeggeri russo presso lo scalo della località turistica di Hurghada, per la prima volta dalla sospensione dei voli nel 2015. Lo scorso aprile, Mosca e Il Cairo hanno concordato di riprendere completamente il traffico aereo tra i due Paesi, comprese le località turistiche egiziane di Hurghada e Sharm El Sheikh. La Russia è stata una delle principali fonti di turismo in Egitto, che genera miliardi di dollari di entrate per il tesoro egiziano. Mosca aveva sospeso i voli da e per l'Egitto, dopo lo schianto di un aereo passeggeri Airbus-321 appartenente a una compagnia aerea russa sul Sinai alla fine di ottobre 2015. L'incidente, che aveva provocato la morte di tutti i 224 passeggeri del volo, era stato rivendicato dallo Stato islamico. (Cae)