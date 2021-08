Scopelliti: Cartabia, punto riferimento per intera comunità nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Antonino Scopelliti è stato un uomo e un magistrato, alla cui memoria tutti noi, oggi, sentiamo il bisogno di rendere omaggio". Questo uno dei passaggi del messaggio della ministra della Giustizia, Marta Cartabia, inviato in occasione delle celebrazioni per il 30esimo anniversario della morte del giudice Antonino Scopelliti. Per la ministra "abbiamo bisogno di testimoni, di punti di riferimento, di esempi a cui guardare. Ricordare oggi Scopelliti è un invito, rivolto soprattutto alle giovani generazioni, a cui giustamente si rivolge la Fondazione che porta il suo nome, a mantenere vivo il suo stile nel nostro agire". Inoltre, si legge ancora nel messaggio, "abbiamo bisogno della dedizione, del talento, della lungimiranza e dell’onestà intellettuale di uomini come Antonino Scopelliti, che mai sottovalutò l’enorme responsabilità affidata ad un magistrato". L'auspicio della ministra è che "Antonino Scopelliti sia sempre più, come merita, un punto di riferimento, in primo luogo, per tutti gli operatori della giustizia e, quindi, per l’intera comunità nazionale". (Com)