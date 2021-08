Calabria: Orsomarso, abbiamo fatto operazione verità sul mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi dispiace deludere il Codacons, ma qui non c’è nessuno che ricorre all’omertà. Anzi, il contrario. Non a caso, rispetto a un passato di sofferenze e disinformazione, serviva ed era urgente fornire spiegazioni precise rispetto alla situazione del nostro mare". È quanto ha dichiarato l’assessore regionale calabrese al Turismo, Fausto Orsomarso, in replica alle recenti affermazioni del Codacons: "Anche se il mio assessorato non ha responsabilità dirette circa lo stato di pulizia del mare, visto che sono appannaggio di Comuni, Capitaneria di porto e assessorato all’Ambiente, sono stato io a chiedere a tutti i soggetti coinvolti di fare più controlli su eventuali scarichi abusivi e a invocare l’intervento delle Procure. La Regione non è rimasta ferma e, assieme al collega De Caprio, pochi giorni fa abbiamo presentato un programma di interventi, quantificati in 98 milioni di euro, che in futuro incideranno sul funzionamento della depurazione regionale. Dopodiché, bisogna considerare un fenomeno naturale rispetto al quale il Codacons farebbe bene a non banalizzare o fare sorrisini". (segue) (Ren)