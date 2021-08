Milano: Mascaretti (Fd'I), su trasporto pubblico grande flop della Giunta Sala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla fine di un mandato più lungo di tutti quelli che lo hanno preceduto, il sindaco e la Giunta uscenti sono costretti a fare un bilancio di mandato decisamente negativo sul trasporto pubblico locale" dichiara Andrea Mascaretti capogruppo Fratelli d'Italia a Milano. "Da qualsiasi parte lo si guardi, il Tpl milanese non è stato sviluppato come si sarebbe potuto. Colpa di una visione politica miope. Gli elementi che ne decretano il grande fallimento sono davvero tanti. Basta ricordarne alcuni. L'aumento del 30 per cento del costo del biglietto al quale non è corrisposto analogo aumento della qualità del servizio. La pericolosità per i passeggeri e per i conducenti dei mezzi pubblici di superficie durante la notte, su tutti la famigerata 90-91. Il mancato potenziamento del trasporto pubblico per garantire un trasporto adeguato durante le fasi peggiori della pandemia. Ricordiamo infatti - continua Mascaretti -quegli incredibili quanto inaccettabili affollamenti. Infine, ma potrei continuare a lungo: i famosi radiobus di quartiere, praticamente non esistono più, sostituiti da un servizio che non si può più prenotare, non fa più percorsi e fermate a richiesta" conclude. (Com)