Spagna-Germania: colloquio telefonico fra ministri Esteri, focus su priorità agenda Ue

- Prima conversazione telefonica fra il neo ministro degli Esteri spagnolo, Manuel Albares, e l’omologo tedesco, Heiko Maas, incentrata, in particolare, sulle priorità dell’agenda europea. Albares, come riferisce una nota del dicastero iberico, ha trasmesso all’omologo tedesco l'importanza della partnership tra Spagna e Germania per promuovere le principali priorità dell'Unione europea. In questo senso, Albares ha rimarcato il ruolo chiave di entrambi i governi nel promuovere il piano europeo di ripresa, la campagna di vaccinazione o il coordinamento nell'adozione di misure di limitazione della mobilità da parte degli Stati membri. Su quest'ultimo tema, Albares ha sottolineato la necessità di lavorare per una graduale revoca delle restrizioni man mano che le campagne di vaccinazione progrediscono. Entrambi i capi delle diplomazie hanno commentato le misure concrete che Spagna e Germania hanno attuato per garantire una cultura del dialogo permanente, come contatti regolari a livello di direttori generali o programmi di scambio diplomatico, e hanno concordato di esplorare nuovi modi per rafforzare le relazioni. (segue) (Spm)