Spagna-Germania: colloquio telefonico fra ministri Esteri, focus su priorità agenda Ue (2)

- Per questo motivo, Albares si è interessato alla possibilità di intensificare ulteriormente la cooperazione nel campo delle relazioni internazionali e commerciali dell'Ue, in particolare per quanto riguarda il vicinato meridionale e l'America latina. In quest'ultima regione, la Spagna è impegnata a rafforzare le relazioni commerciali con partner come il Mercosur, il Cile o il Messico. Per quanto riguarda l'agenda europea, il capo della diplomazia spagnola si è interessato alle priorità della Germania prima della presidenza di turno del Consiglio dell'Unione, che la Spagna assumerà nella seconda metà del 2023. Infine, il Forum spagnolo-tedesco - rinviato nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19 - è stato un altro dei temi affrontati durante questo primo contatto telefonico da entrambi i diplomatici. (Spm)